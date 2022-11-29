 Генштаб сообщил о серьезных потерях россиян в Сватово, ВСУ нанесли удар по подразделению оккупантов ᐉ UA-Футбол
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Генштаб сообщил о серьезных потерях россиян в Сватово, ВСУ нанесли удар по подразделению оккупантов

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Генштаб сообщил о серьезных потерях россиян в Сватово, ВСУ нанесли удар по подразделению оккупантов

Гайдай ОВА

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Российские оккупанты понесли серьезные потери в городе Сватово Луганской области. Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 29 ноября.

"Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в Сватово Луганской области. По предварительной информации Генштаба, потери врага составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 – ранеными".

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай прокомментировал успех ВСУ, назвав удар по рашистам "бабахом в Сватово".

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В статье: война с россией Сергей Гайдай Генштаб ЗСУ
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Источник:
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