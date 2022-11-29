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Словакия передала Украине несколько десятков БМП-1

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Словакия передала Украине несколько десятков БМП-1

Генштаб ЗСУ

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Словакия передала Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1 по кольцевому соглашению с Германией. Берлин даст Братиславе танки Leopard 2A4 (15 штук). Об этом 29 ноября заявил в Твиттере министр обороны Словакии Ярослав Надь. Вместе с техникой поступят запчасти и будет проводиться обучение личного состава. Первый танк Словакия должна получить в 2022 году, остальные ожидаются в следующем. При этом Leopard 2A4 для Словакии будет модернизирован. Стоимость техники, полученной страной, составляет более 100 миллионов евро.

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Он опубликовал фото БМП и поблагодарил министра обороны Германии Кристин Ламбрехт за успешное сотрудничество.

Была передана техника так называемых мобилизационных запасов Словакии. Это те БМП-1, которые не используют войска страны.

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В статье: война с россией
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Источник:
twitter.com/JaroNad

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