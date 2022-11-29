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Один в один, как и генсеку УАФ: суд избрал меру пресечения Павелко

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Один в один, как и генсеку УАФ: суд избрал меру пресечения Павелко

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

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Печерский суд рассмотрел дело об избрании меры пресечения президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко.

Судья назначил Павелко арест на два месяца - сроком до 23 января 2023 года. Также у главы организации есть возможность внесения залога - 9 миллионов 880 тысяч гривен. Этой информацией поделился журналист Константин Андриюк в своем Telegram-канале.

К слову, точно такую же меру пресечению установили 28 ноября генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому.

Напомним, что Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко и генеральный секретарь организации Юрий Записоцкий подозреваются в хищении крупных сумм на сделке со строительством завода по производству искусственных покрытий для футбольных полей.

Один в один, как и генсеку УАФ: суд избрал меру пресечения Павелко - изображение 1

Фото: Telegram АНДРІЮК ONLINE

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В статье: Андрей Павелко Константин Андриюк УАФ
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