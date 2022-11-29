Один в один, как и генсеку УАФ: суд избрал меру пресечения Павелко
Как вам вердикт?
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Печерский суд рассмотрел дело об избрании меры пресечения президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко.
Судья назначил Павелко арест на два месяца - сроком до 23 января 2023 года. Также у главы организации есть возможность внесения залога - 9 миллионов 880 тысяч гривен. Этой информацией поделился журналист Константин Андриюк в своем Telegram-канале.
К слову, точно такую же меру пресечению установили 28 ноября генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому.
Напомним, что Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко и генеральный секретарь организации Юрий Записоцкий подозреваются в хищении крупных сумм на сделке со строительством завода по производству искусственных покрытий для футбольных полей.
Фото: Telegram АНДРІЮК ONLINE
Популярное сейчас
- Самолеты и полтысячи личного состава. Генштаб объявил о потерях россиян за 28 ноября
- В 37 лет попал в Аякс, а в 39 - на мундиаль: седовласый вратарь из Нидерландов показывает, почему никогда нельзя сдаваться
- Первое поражение Днепра-1, выход Бразилии и Португалии в плей-офф. Главные новости за 28 ноября
- Андриюк: Генсекретарь УАФ получил меру пресечения. Завтра конвой придет за Павелко
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО