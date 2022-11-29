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В Укрэнерго назвали процент текущего дефицита мощности электроэнергии

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Проклятые рашисты

В Укрэнерго назвали процент текущего дефицита мощности электроэнергии

ДТЕК

Новина українською

По состоянию на 11:00 по Киеву 29 ноября производители электроэнергии обеспечивают 70% потребления электроэнергии в Украине. Дефицит мощности в настоящее время составляет 30%.

Рост дефицита мощности вызван аварийным отключением блоков на нескольких электростанциях, произошедших в понедельник утром, а также дальнейшим ростом потребления из-за ухудшения погодных условий.

В Укрэнерго отмечают, что общий дефицит в энергосистеме – это следствие семи волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны.

Сейчас в Киеве и многих других городах Украины применяют экстренные отключения света. Стабилизационные графики не действуют.

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В статье: война с россией электричество
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Источник:
t.me/Ukrenergo

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