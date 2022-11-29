В Укрэнерго назвали процент текущего дефицита мощности электроэнергии
Проклятые рашисты
ДТЕК
По состоянию на 11:00 по Киеву 29 ноября производители электроэнергии обеспечивают 70% потребления электроэнергии в Украине. Дефицит мощности в настоящее время составляет 30%.
Рост дефицита мощности вызван аварийным отключением блоков на нескольких электростанциях, произошедших в понедельник утром, а также дальнейшим ростом потребления из-за ухудшения погодных условий.
В Укрэнерго отмечают, что общий дефицит в энергосистеме – это следствие семи волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны.
Сейчас в Киеве и многих других городах Украины применяют экстренные отключения света. Стабилизационные графики не действуют.
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