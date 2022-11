В Белом доме заявили, что Путин ведет себя абсолютно мерзко из-за поражений армии РФ

Представитель Совета национальной безопасности при президенте США Джон Кирби заявил, что кремлевский диктатор путин ведет себя "абсолютно мерзко" из-за поражений армии РФ на поле боя.

Таким образом, он прокомментировал удары по гражданской инфраструктуре за несколько дней до начала зимы. Он подчеркнул, что США будут продолжать помогать украинским военным, демонстрирующим успехи на поле боя.

Tune in for a briefing with Press Secretary Karine Jean-Pierre and National Security Council Coordinator for Strategic Communications John Kirby. https://t.co/jEi0hivIt7