В Белом доме заявили, что Путин ведет себя абсолютно мерзко из-за поражений армии РФ
Кремлевский карлик
Getty Images / Global Images Ukraine
Представитель Совета национальной безопасности при президенте США Джон Кирби заявил, что кремлевский диктатор путин ведет себя "абсолютно мерзко" из-за поражений армии РФ на поле боя.
Таким образом, он прокомментировал удары по гражданской инфраструктуре за несколько дней до начала зимы. Он подчеркнул, что США будут продолжать помогать украинским военным, демонстрирующим успехи на поле боя.
"Это было мерзко и за месяцы до того, но эти удары направлены только на одно – поставить украинцев на колени, потому что он не может поставить ВСУ на колени. Так что мы делаем несколько вещей. Мы предоставляем оружие и необходимую тренировку ВСУ, чтобы они были успешны на поле битве, и они успешны, как мы видим".
Tune in for a briefing with Press Secretary Karine Jean-Pierre and National Security Council Coordinator for Strategic Communications John Kirby. https://t.co/jEi0hivIt7— The White House (@WhiteHouse) November 28, 2022
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