HIMARS от Макрона. Франция передала Украине дальнобойную реактивную систему LRU
Спасибо партнерам
Резников Твиттер
В Украину прибыли анонсированные ранее Францией реактивные системы залпового огня LRU. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.
"Четвертый брат Long Hand Family (обычно так называют дальнобойные системы), LRU из Франции, прибыл в Украину! Украинская армия теперь еще более мощная для сдерживания и уничтожения врага. Это видимый результат дружбы президентов Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона".
Резников поблагодарил министра обороны Франции Себастьяну Лекорню, французское правительство и народ. 20 ноября Лекорню сообщил, что страна передала украинским силам две батареи ЗРК Crotale и две РСЗО LRU. В начале ноября глава Минобороны Франции анонсировал передачу Украине шести САУ Caesar.
Заметим, что LRU (Lance Roquette Unitaire) – это французская модернизация американской РСЗО M270. Также есть германский вариант MARS II (Mittleres Artillerieraketensystem) и итальянский – MLRS-I (MLRS Improved).
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