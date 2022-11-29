 HIMARS от Макрона. Франция передала Украине дальнобойную реактивную систему LRU ᐉ UA-Футбол
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HIMARS от Макрона. Франция передала Украине дальнобойную реактивную систему LRU

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HIMARS от Макрона. Франция передала Украине дальнобойную реактивную систему LRU

Резников Твиттер

Новина українською

В Украину прибыли анонсированные ранее Францией реактивные системы залпового огня LRU. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

"Четвертый брат Long Hand Family (обычно так называют дальнобойные системы), LRU из Франции, прибыл в Украину! Украинская армия теперь еще более мощная для сдерживания и уничтожения врага. Это видимый результат дружбы президентов Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона".

Резников поблагодарил министра обороны Франции Себастьяну Лекорню, французское правительство и народ. 20 ноября Лекорню сообщил, что страна передала украинским силам две батареи ЗРК Crotale и две РСЗО LRU. В начале ноября глава Минобороны Франции анонсировал передачу Украине шести САУ Caesar.

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Заметим, что LRU (Lance Roquette Unitaire) – это французская модернизация американской РСЗО M270. Также есть германский вариант MARS II (Mittleres Artillerieraketensystem) и итальянский – MLRS-I (MLRS Improved).

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В статье: война с россией
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