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Разделил на россиян и других. Папа Римский назвал чеченцев и бурят наиболее жестокими в войне

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Очередной конфуз Ватикана

Разделил на россиян и других. Папа Римский назвал чеченцев и бурят наиболее жестокими в войне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава католической церкви Папа Римский Франциск сделал очередное скандальное заявление о нападении России на Украину. Глава Ватикана, постоянно пытающийся как-то оправдать российскую агрессию, на этот раз перевел вину за зверства российской армии на чеченцев и бурят.

"Когда я говорю об Украине, я говорю о народе, который принимает мученическую смерть. Если у вас есть люди-мученики, у вас есть кто-то, кто их мучает. Как правило, самые жестокие, возможно, те, кто из России, но не соблюдают российской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее", - заявил Папа Франциск в интервью американским журналистам.

Интересно, что это заявление понтифика не понравилось самим агрессорам. В частности, посол России выразил протест дипломатической службе Ватикана. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Папы – "это уже не русофобия, это извращение".

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В статье: Папа Римский война с россией
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Источник:
Дивогляд

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