ДБР задержало заместителя городского головы Херсона из команды предателя Сальдо
Никто из предателей не уйдет от ответственности
ДБР
В Херсоне работники ГБР разоблачают и задерживают предателей из числа чиновников, которые перешли на сторону врага и способствовали агрессии против Украины. Каждый из них не уйдет от ответственности.
Об этом сообщает пресс-центр ГБР.
Как отмечается, работники ГБР в тесном взаимодействии с органами прокуратуры задержали заместителя городского головы Херсона, во время временной оккупации города работавшего на врага. Ему сообщено о подозрении в коллаборационизме.
"До российского вторжения чиновник отвечал за вопросы деятельности исполнительных органов городского совета. После захвата Херсона он начал работать на захватчиков и отвечал за сферу жилищно-коммунального хозяйства. Предатель участвовал в организации работы предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству, отлаживал оккупационные системы взыскания с населения платежей за услуги ЖКХ", - говорится в сообщении.
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