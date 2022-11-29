ДБР задержало заместителя городского головы Херсона из команды предателя Сальдо

В Херсоне работники ГБР разоблачают и задерживают предателей из числа чиновников, которые перешли на сторону врага и способствовали агрессии против Украины. Каждый из них не уйдет от ответственности.

Об этом сообщает пресс-центр ГБР.

Как отмечается, работники ГБР в тесном взаимодействии с органами прокуратуры задержали заместителя городского головы Херсона, во время временной оккупации города работавшего на врага. Ему сообщено о подозрении в коллаборационизме.

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"До российского вторжения чиновник отвечал за вопросы деятельности исполнительных органов городского совета. После захвата Херсона он начал работать на захватчиков и отвечал за сферу жилищно-коммунального хозяйства. Предатель участвовал в организации работы предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству, отлаживал оккупационные системы взыскания с населения платежей за услуги ЖКХ", - говорится в сообщении.