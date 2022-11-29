"Подарки для оккупантов": Укроборонпром показал первые снаряды 152 мм. ФОТО
Говорят, что процесс налажен
фото из соцсетей
Государственный концерн Укроборонпром показал первые изготовленные им снаряды калибра 152 мм.
Фото опубликованы в телеграм-канале концерна.
"Государственный концерн "Укроборонпром" подготовил ценные подарки для оккупантов", - говорится в сообщении.
Военные уточняют, что первые 152 мм снаряды украинского производства поступят адресатам через несколько дней.
Напомним, что появление на фронте новых снарядов 152 мм Укроборонпром анонсировал 21 ноября.
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Лекарь (село Дарниця)
29.11.2022 в 18:33
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