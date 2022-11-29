 Подарки для оккупантов: Укроборонпром показал первые снаряды 152 мм. ФОТО ᐉ UA-Футбол
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"Подарки для оккупантов": Укроборонпром показал первые снаряды 152 мм. ФОТО

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"Подарки для оккупантов": Укроборонпром показал первые снаряды 152 мм. ФОТО

фото из соцсетей

Новина українською

Государственный концерн Укроборонпром показал первые изготовленные им снаряды калибра 152 мм.

Фото опубликованы в телеграм-канале концерна.

"Государственный концерн "Укроборонпром" подготовил ценные подарки для оккупантов", - говорится в сообщении.

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Военные уточняют, что первые 152 мм снаряды украинского производства поступят адресатам через несколько дней.

Напомним, что появление на фронте новых снарядов 152 мм Укроборонпром анонсировал 21 ноября.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарниця)
29.11.2022 в 18:33
Подібна новина була ще у 2018 році, коли при ПП було відкрито виробничу лінію для серійного випуску снарядів 152 мм. У народу пам"ять, як у рибки гупії. Але, це все показник дій Зеленського та його шобли. Знищити те, що зроблено до тебе, а потім героїчно, на 10-му місяці війни, розказати, що нарешті вони також запустили серійне виробництво
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