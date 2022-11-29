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Воздушные силы Украины заявили о готовности к новой массированной атаке российских войск

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Но и гражданам нужно быть также готовыми и не игнорировать воздушные тревоги

Воздушные силы Украины заявили о готовности к новой массированной атаке российских войск

Резниченко Телеграм-канал

Новина українською

Воздушные силы Украины готовы к возможной массированной ракетной атаке российских войск. Там призывают украинцев не паниковать, а соблюдать меры безопасности и реагировать на воздушные тревоги.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.

"Наши войска готовы, ракеты заряжены, будем реагировать, сбивать, как всегда делаем. Безусловно, и гражданам нужно реагировать на сигналы воздушной тревоги и реагировать на то, что говорят органы власти, которые просят все-таки соблюдать те меры безопасности, которые существуют сегодня для нашей страны", - сказал он.

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Также, по словам Игната, самое страшное украинцы пережили в феврале-марте, когда сотни ракет летели на головы фактически каждый день. Поэтому сейчас украинцев вряд ли чем-то можно напугать.

Кроме того, он объяснил, что до октября не было таких массированных атак, как в последнее время, потому что оккупанты планировали несколькими ударами создать блекаут в Украине и накапливали для этого ракеты.

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В статье: война с россией Юрий Игнат
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Источник:
РБК-Украина

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