Воздушные силы Украины заявили о готовности к новой массированной атаке российских войск
Но и гражданам нужно быть также готовыми и не игнорировать воздушные тревоги
Резниченко Телеграм-канал
Воздушные силы Украины готовы к возможной массированной ракетной атаке российских войск. Там призывают украинцев не паниковать, а соблюдать меры безопасности и реагировать на воздушные тревоги.
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.
"Наши войска готовы, ракеты заряжены, будем реагировать, сбивать, как всегда делаем. Безусловно, и гражданам нужно реагировать на сигналы воздушной тревоги и реагировать на то, что говорят органы власти, которые просят все-таки соблюдать те меры безопасности, которые существуют сегодня для нашей страны", - сказал он.
Также, по словам Игната, самое страшное украинцы пережили в феврале-марте, когда сотни ракет летели на головы фактически каждый день. Поэтому сейчас украинцев вряд ли чем-то можно напугать.
Кроме того, он объяснил, что до октября не было таких массированных атак, как в последнее время, потому что оккупанты планировали несколькими ударами создать блекаут в Украине и накапливали для этого ракеты.
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