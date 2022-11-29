Столтенберг: Украина сможет вступить в НАТО после завершения войны
Четкая позиция, но нужен консенсус
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после завершения агрессивной войны россии против Украины, наше государство сможет вступить в Северо-Атлантический альянс. Его слова цитирует Associated Press:
"После завершения военных действий Украина сможет вступить в НАТО.
Россия не имеет права вето на то, чтобы запрещать кому бы то ни было присоединяться к Альянсу" – сказал Столтенберг.
Но следует отметить, что для вступления нашей страны в НАТО нужен консенсус всех государств-участников альянса, а в настоящее время его нет.
Как минимум одна страна будет блокировать вступление Украины – это Венгрия. Накануне премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его государство будет блокировать участие министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в заседании министров государств-членов. Представителю нашей страны придется встречаться с каждым министром в отдельности.
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