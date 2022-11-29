Столтенберг: Украина сможет вступить в НАТО после завершения войны

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после завершения агрессивной войны россии против Украины, наше государство сможет вступить в Северо-Атлантический альянс. Его слова цитирует Associated Press:

"После завершения военных действий Украина сможет вступить в НАТО.

Россия не имеет права вето на то, чтобы запрещать кому бы то ни было присоединяться к Альянсу" – сказал Столтенберг.

Но следует отметить, что для вступления нашей страны в НАТО нужен консенсус всех государств-участников альянса, а в настоящее время его нет.

Как минимум одна страна будет блокировать вступление Украины – это Венгрия. Накануне премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его государство будет блокировать участие министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в заседании министров государств-членов. Представителю нашей страны придется встречаться с каждым министром в отдельности.