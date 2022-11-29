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Официально: УАФ внесла за Павелко залог в размере 9.88 млн гривен

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Официальное заявление юриста УАФ

Официально: УАФ внесла за Павелко залог в размере 9.88 млн гривен

uaf.ua

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Как уже сообщалось ранее, Печерский суд избрал президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с возможностью внесения 9 миллионов 880 тысяч гривен залога.

При этом, как сообщил юрист по делу УАФ Денис Бугай в комментарии "Украинской правде", залог за Павелко уже внесли.

"Сегодня было заседание Печерского суда. К сожалению, суд не прислушался к нашим аргументам и принял решение об аресте с возможностью внесения залога. Залог уже уплачен. Он уплачен УАФ. Сейчас завершаются юридические процедуры по подтверждению платежа. И надеемся, что вскоре Павелко появится в офисе УАФ и продолжит выполнение своих обязанностей", - заявил Бугай.

По словам Бугая, срок ареста составил 2 месяца, а залог 9 миллионов 880 тысяч гривен.

Юрист добавил, что сейчас Павелко находится в Главном свидетельском управлении полиции у следователя. УАФ ждет, что "через несколько часов" вопрос с залогом решится и Павелко отпустят.

По словам Бугая, они "категорически не согласны с решением суда и вообще с уголовным производством".

"Следствие заявляет, что есть завладение средствами УАФ. Это неправда. Средства, о которых идет речь, – это была выплата за услуги, которые предоставлял УАФ известный футбольный судья Пьерлуиджи Коллина. Они имели все эти доказательства, но эти доказательства в суд не передали, а спрятали.

Это уголовное производство более 3 лет расследовалось НАБУ, и Офис генерального прокурора пришел к выводу еще год назад, что каких-либо признаков преступления со стороны Павелко нет, и передал это дело в полицию. И вот прошел год – и почему-то ни с того ни с сего, без каких-либо дополнительных действий было предъявлено это подозрение. Кроме того, в деле полностью отсутствует экспертиза", - сказал юрист.

Бугай также подчеркнул, что речь идет не о государственных средствах, а о деньгах Федерации, потому что "за последние 7 лет Федерация не получала никакого бюджетного финансирования". К тому же, по его словам, "в деле нет потерпевшего".

Бугай добавил, что это решение будут обжаловать.

Бугай уточнил, что речь идет о производстве о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей, которое Национальное антикоррупционное бюро расследовало в 2018 году.

Он добавил, что в рамках этого расследования на днях Павелко и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий получили подозрения уже в якобы хищении средств.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Комментарии (3)
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mykolazap (Запорожье)
29.11.2022 в 17:34
У УАФ є вільні майже 10 млн гривень на заставу? А клуби плачуть, що немає грошей. Не дивно, що за такі гроші можна безбідно виплачувати зарплати по 500 тис. грн. і утримувати дармоідів на кшталт Коліни і компанії. На ЧЄ і ЧС судді з глибинки працюють, з чемпіонатів Андори, Люксембургу або африканських країн, навіть близько немає суддів з України, за що гроші платили італійцям? Де результат? Дитячі школи і академії бідують, та багато чого можна перераховувати, куди з більшою користю могли піти такі кошти. Але…
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0
0
Рівнянин (Рівне)
29.11.2022 в 17:17
там сучари по суті всі!Там потрібно проїхатись бульдозером,щоб не залишилось навіть співчуваючих,на кшталт Протасова і компанії!
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
29.11.2022 в 17:25
Цілком підтримую.
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