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Зеленский встретился с Шевченко, Усиком и Свитолиной

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Владимир Зеленский провел встречу с амбассадорами платформы UNITED24

Зеленский встретился с Шевченко, Усиком и Свитолиной

president.gov.ua

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Сегодня, 29 ноября Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с амбассадорами платформы UNITED24, среди которых – звезды спорта Андрей Шевченко, Александр Усик и Элина Свитолина:

"Ужасная война против нашей страны продолжается, и с наступлением зимы появились новые вызовы.

Читайте такжеАлександр Усик стал послом фандрейзинговой платформы UNITED24

Вместе с послами фандрейзинговой платформы UNITED24 Андреем Шевченко, Александром Усиком, Скоттом Келли, Элиной Свитолиной, Лиевом Шрайбером и Тимоти Снайдером, руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком обсудили дальнейшие шаги поддержки Украины.

В частности, фандрейзинг на генераторы для больниц. Ведь из-за постоянных вражеских ударов по энергетической структуре украинские врачи вынуждены оперировать при свете фонариков.

Должны сохранять единство мира по поддержке Украины, чтобы пройти этот сложный период. И я уверен на сто процентов, что мы победим. Спасибо амбасадорам UNITED24 за все, что вы делаете для Украины и украинцев", - заявил Зеленский.

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В статье: Андрей Шевченко Александр Усик Элина Свитолина Владимир Зеленский
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