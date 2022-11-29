Зеленский встретился с Шевченко, Усиком и Свитолиной

Сегодня, 29 ноября Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с амбассадорами платформы UNITED24, среди которых – звезды спорта Андрей Шевченко, Александр Усик и Элина Свитолина:

"Ужасная война против нашей страны продолжается, и с наступлением зимы появились новые вызовы.

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Вместе с послами фандрейзинговой платформы UNITED24 Андреем Шевченко, Александром Усиком, Скоттом Келли, Элиной Свитолиной, Лиевом Шрайбером и Тимоти Снайдером, руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком обсудили дальнейшие шаги поддержки Украины.

В частности, фандрейзинг на генераторы для больниц. Ведь из-за постоянных вражеских ударов по энергетической структуре украинские врачи вынуждены оперировать при свете фонариков.

Должны сохранять единство мира по поддержке Украины, чтобы пройти этот сложный период. И я уверен на сто процентов, что мы победим. Спасибо амбасадорам UNITED24 за все, что вы делаете для Украины и украинцев", - заявил Зеленский.