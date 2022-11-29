Шмыгаль: Есть возможность давать свет в домах по 5-6 часов в день

Ситуация с электроснабжением в Украине сложная, однако уже есть возможность давать свет в домах по 5-6 часов в день.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Да ситуация сложная, есть дефицит. Но при дефиците в системе в 30%, расходах сети и первоочередном заживлении критической инфраструктуры, для населения в каждой области остается 50-60% на покрытие потребностей", - заявил Шмыгаль.

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Премьер-министр объяснил, что этого достаточно, чтобы равномерно распределить нагрузку вынужденных отключений между всеми потребителями. Таким образом, людям смогут включать свет по крайней мере на 5-6 часов в день.

Напомним, ранее электричества сообщали, что будут пытаться подавать электроэнергию в Киеве по крайней мере по 2-3 часа дважды в день.

В настоящее время в Украине наблюдается дефицит производства электроэнергии. Почасовые графики отключения света необходимы для того, чтобы стабилизировать систему и поддерживать баланс между потреблением и производством электроэнергии.