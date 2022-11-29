 Шмыгаль: Есть возможность давать свет в домах по 5-6 часов в день ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шмыгаль: Есть возможность давать свет в домах по 5-6 часов в день
В тренде

Шмыгаль: Есть возможность давать свет в домах по 5-6 часов в день

Общие новости
(1 голосов)

Ситуация сложная, есть дефицит

Шмыгаль: Есть возможность давать свет в домах по 5-6 часов в день

фото из свободных источников

Новина українською

Ситуация с электроснабжением в Украине сложная, однако уже есть возможность давать свет в домах по 5-6 часов в день.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Да ситуация сложная, есть дефицит. Но при дефиците в системе в 30%, расходах сети и первоочередном заживлении критической инфраструктуры, для населения в каждой области остается 50-60% на покрытие потребностей", - заявил Шмыгаль.

Читайте такжеШмыгаль: Нам удалось стабилизировать работу энергосистемы Украины

Премьер-министр объяснил, что этого достаточно, чтобы равномерно распределить нагрузку вынужденных отключений между всеми потребителями. Таким образом, людям смогут включать свет по крайней мере на 5-6 часов в день.

Напомним, ранее электричества сообщали, что будут пытаться подавать электроэнергию в Киеве по крайней мере по 2-3 часа дважды в день.

В настоящее время в Украине наблюдается дефицит производства электроэнергии. Почасовые графики отключения света необходимы для того, чтобы стабилизировать систему и поддерживать баланс между потреблением и производством электроэнергии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Денис Шмыгаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде