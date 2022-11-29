США выделят 53 миллиона долларов на оборудование для энергосистемы Украины

Соединенные Штаты Америки выделят 53 миллиона долларов на закупку оборудования, которое необходимо для восстановления энергосистемы Украины после российских атак.

Как сообщает Reuters, об этом сказано в заявлении Госдепа США.

"Это оборудование будет быстро доставлено в Украину в экстренном порядке, чтобы помочь украинцам пережить зиму", - отметили в ведомстве.

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В Госдепе также детализировали, что пакет помощи будет включать распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, ограничители перенапряжения и другое оборудование.

Напомним, ранее стало известно, что США выделили 20 млн долларов в поддержку инициативе Grain from Ukraine.

Также США выделили новый пакет военной помощи для Украины, в который вошли ракеты для средств противовоздушной обороны, HIMARS и многое другое.