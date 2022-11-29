США выделят 53 миллиона долларов на оборудование для энергосистемы Украины
Штаты продолжают помогать Украине
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Соединенные Штаты Америки выделят 53 миллиона долларов на закупку оборудования, которое необходимо для восстановления энергосистемы Украины после российских атак.
Как сообщает Reuters, об этом сказано в заявлении Госдепа США.
"Это оборудование будет быстро доставлено в Украину в экстренном порядке, чтобы помочь украинцам пережить зиму", - отметили в ведомстве.
В Госдепе также детализировали, что пакет помощи будет включать распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, ограничители перенапряжения и другое оборудование.
Напомним, ранее стало известно, что США выделили 20 млн долларов в поддержку инициативе Grain from Ukraine.
Также США выделили новый пакет военной помощи для Украины, в который вошли ракеты для средств противовоздушной обороны, HIMARS и многое другое.
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