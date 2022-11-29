Столтенберг: Страны НАТО ведут дискуссию по поставкам Украине комплексов Patriot
Страны НАТО на саммите альянса ведут дискуссию по поводу возможных поставок
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Страны НАТО на саммите альянса в Бухаресте ведут дискуссию по поводу возможных поставок Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Наши дискуссии касаются предоставления новых систем, как, например, Patriot, и сейчас по этому поводу идет дискуссия. Но она также касается и того, чтобы гарантировать, что уже поставленные системы эффективны и функционируют", - сказал Столтенберг.
Напомним, что 29 ноября в Бухаресте стартует двухдневный саммит НАТО. На котором соберутся министры иностранных дел стран Альянса и обсудят долгосрочную поддержку Украины.
Добавим, ранее стало известно, что Польша договорилась с Германией о опрокидывании систем ПВО Patriot на границу с Украиной.
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