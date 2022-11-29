 Столтенберг: Страны НАТО ведут дискуссию по поставкам Украине комплексов Patriot ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Столтенберг: Страны НАТО ведут дискуссию по поставкам Украине комплексов Patriot
В тренде

Столтенберг: Страны НАТО ведут дискуссию по поставкам Украине комплексов Patriot

Общие новости
(1 голосов)

Страны НАТО на саммите альянса ведут дискуссию по поводу возможных поставок

Столтенберг: Страны НАТО ведут дискуссию по поставкам Украине комплексов Patriot

фото - Getty Images

Новина українською

Страны НАТО на саммите альянса в Бухаресте ведут дискуссию по поводу возможных поставок Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Наши дискуссии касаются предоставления новых систем, как, например, Patriot, и сейчас по этому поводу идет дискуссия. Но она также касается и того, чтобы гарантировать, что уже поставленные системы эффективны и функционируют", - сказал Столтенберг.

Читайте такжеПремьер Британии и генсек НАТО заявили о продолжении военной поддержки Украины

Напомним, что 29 ноября в Бухаресте стартует двухдневный саммит НАТО. На котором соберутся министры иностранных дел стран Альянса и обсудят долгосрочную поддержку Украины.

Добавим, ранее стало известно, что Польша договорилась с Германией о опрокидывании систем ПВО Patriot на границу с Украиной.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Йенс Столтенберг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде