 В УАФ обсуждают вопрос подачи иска в ЕСПЧ о компенсации нанесенного Россией ущерба ᐉ UA-Футбол
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В УАФ обсуждают вопрос подачи иска в ЕСПЧ о компенсации нанесенного Россией ущерба

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Об этом пишет Андрей Павелко

В УАФ обсуждают вопрос подачи иска в ЕСПЧ о компенсации нанесенного Россией ущерба

Фото прес-служби УАФ

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Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что в Ассоциации обсуждают вопрос подачи иска в Европейский суд по правам человека о компенсации нанесенного Россией ущерба из-за полномасштабного вторжения.

"ВСУ продолжает отбивать атаки оккупантов на передовой, а команда УАФ дает бой на футбольном фронте. После успешной изоляции российских команд на международной арене, чего мы добились совместно с УЕФА и ФИФА весной этого года, мы движемся к реализации следующей цели — компенсации ущерба, нанесенного нашему футболу российским агрессором.

Только что в Доме футбола, вместе с первыми вице-президентами УАФ Алексеем Михайличенко, Анатолием Демьяненко, Аланом Плиевым и Вадимом Костюченко, обсудили вопрос рассмотрения соответствующего иска УАФ в ЕСПЧ. Верим в успех этого дела.

Не менее важный вопрос — подготовка заявки на проведение совместного с Испанией и Португалией ЧМ-2030. Продолжаем активное взаимодействие с нашими испанскими и португальскими коллегами.

Несмотря на многочисленные препятствия, которые нам создает внешний враг и их местные прислужники, мы обязательно добьемся успеха в обоих этих проектах. Потому что верим в ВСУ и победу Украины! Слава Героям! Слава ВСУ! Слава Украине", — написал Павелко.

Напомним, что по информации журналиста Константина Андриюка, сегодня Печерский суд назначил Павелко меру пресечения в виде ареста на 2 месяца за уголовное производство касательно строительства завода по производству искусственной травы.

Тем не менее, как сообщил юрист, УАФ внесла залог за президента в размере 9 миллионов 880 тысяч гривен.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
29.11.2022 в 23:07
Щоб потім за ці гроші не ЗСУ допомагати а павелку від зони відмазувати.
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