В УАФ обсуждают вопрос подачи иска в ЕСПЧ о компенсации нанесенного Россией ущерба

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что в Ассоциации обсуждают вопрос подачи иска в Европейский суд по правам человека о компенсации нанесенного Россией ущерба из-за полномасштабного вторжения.

"ВСУ продолжает отбивать атаки оккупантов на передовой, а команда УАФ дает бой на футбольном фронте. После успешной изоляции российских команд на международной арене, чего мы добились совместно с УЕФА и ФИФА весной этого года, мы движемся к реализации следующей цели — компенсации ущерба, нанесенного нашему футболу российским агрессором.

Только что в Доме футбола, вместе с первыми вице-президентами УАФ Алексеем Михайличенко, Анатолием Демьяненко, Аланом Плиевым и Вадимом Костюченко, обсудили вопрос рассмотрения соответствующего иска УАФ в ЕСПЧ. Верим в успех этого дела.

Не менее важный вопрос — подготовка заявки на проведение совместного с Испанией и Португалией ЧМ-2030. Продолжаем активное взаимодействие с нашими испанскими и португальскими коллегами.

Несмотря на многочисленные препятствия, которые нам создает внешний враг и их местные прислужники, мы обязательно добьемся успеха в обоих этих проектах. Потому что верим в ВСУ и победу Украины! Слава Героям! Слава ВСУ! Слава Украине", — написал Павелко.