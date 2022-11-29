Часть Курской области без света: местные власти традиционно обвинили в "обстрелах" ВСУ

Во вторник, 29 ноября, два района Курской области в РФ находятся без электричества. "Виновными" в этом назначили Вооруженные силы Украины.

Такую версию в своем заявлении высказал губернатор Курской области Романа Старовойта.

"Прямо сейчас ВСУ "обстреливают" Суджанский район. Всего зафиксировано около 11 прилетов", - заявил Старовойт.

По его словам, есть якобы попадание по объекту энергоснабжения. Поэтому частично обесточены Суджанский и Кореневский районы.

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"После обстрела специалисты оценят ущерб и начнут восстановление повреждений. Пока информации о пострадавших нет", - добавил губернатор области.

Напомним, что в сентябре в городе Суджа Курской области объявили план "Перехват". Там разыскивали "украинских диверсантов", якобы обстрелявших сотрудников Росгвардии.

Ранее Федеральная служба безопасности РФ также искала "украинских диверсантов", якобы "взорвавших" ЛЭП Курской АЭС.