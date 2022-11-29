Часть Курской области без света: местные власти традиционно обвинили в "обстрелах" ВСУ
Два района Курской области сидят без электроэнергии
фото из соцсетей
Во вторник, 29 ноября, два района Курской области в РФ находятся без электричества. "Виновными" в этом назначили Вооруженные силы Украины.
Такую версию в своем заявлении высказал губернатор Курской области Романа Старовойта.
"Прямо сейчас ВСУ "обстреливают" Суджанский район. Всего зафиксировано около 11 прилетов", - заявил Старовойт.
По его словам, есть якобы попадание по объекту энергоснабжения. Поэтому частично обесточены Суджанский и Кореневский районы.
"После обстрела специалисты оценят ущерб и начнут восстановление повреждений. Пока информации о пострадавших нет", - добавил губернатор области.
Напомним, что в сентябре в городе Суджа Курской области объявили план "Перехват". Там разыскивали "украинских диверсантов", якобы обстрелявших сотрудников Росгвардии.
Ранее Федеральная служба безопасности РФ также искала "украинских диверсантов", якобы "взорвавших" ЛЭП Курской АЭС.
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