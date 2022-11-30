Россияне активировали фронтовую авиацию: за минувшие сутки нанесено почти 50 авиаударов

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке среды, 30 ноября, сообщает, что за минувшие сутки российские войска нанесли 47 авиационных ударов по позициям наших войск.

Кроме того, враг совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня, а также дважды бил ракетами по гражданским объектам населенного пункта Ковшаровка Харьковской области и города Славянск Донецкой области.

В то же время во вторник подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области и Билогоровка, Бахмутское, Первомайское, Невельское и Марьинка на Донетчине.

На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне обороняются и совершают обстрелы из танков и артиллерии разных типов.

Украинская авиация в течение вторника, 29 ноября, нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника. Украинские воины сбили 3 БпЛА типа Орлан-10, а подразделения ракетных войск и артиллерии СЗУ поразили артиллерийскую систему и один другой важный объект оккупантов, говорится в сводке Генштаба.