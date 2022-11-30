В Пентагоне дали четкий ответ касательно передачи Patriot из США для Украины
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Пентагон сейчас не планирует поставлять системы Patriot из США Украине, об этом сообщил спикер Минобороны США Пэт Райдер.
"Противовоздушная оборона остается главным приоритетом для Минобороны США и международного сообщества, когда речь идет о поддержке Украины. Что касается батарей Patriot из США – сейчас мы не планируем поставлять батареи Patriot в Украину".
"Будет ли США играть какую-то роль, если союзник США решит прислать Киеву свою систему Patriot? Я не хочу говорить от имени других стран, но это суверенное решение государств. Поскольку это также касается стран НАТО, то я предполагаю, что это тоже будет частью обсуждения альянса. Опять же, мы будем продолжать тесно сотрудничать с международным сообществом, чтобы определить, каковы оборонные потребности Украины, и удовлетворить их".
"Когда дело доходит до определенных мощностей, таких как система Patriot, или танки M1, или передовые истребители – речь идет о возможностях, которые требуют достаточно существенной поддержки, обслуживания и тренировки. Ни одна из этих систем не функционирует по принципу "подключи и работай", вы не можете просто появиться на поле боя и начать их использовать".
"Мы учитываем такие детали, когда речь идет о более передовых системах. Но опять же, я хочу подчеркнуть, что мы считаем противовоздушную оборону приоритетом, и мы будем продолжать работать с союзниками и партнерами по поводу того, что мы можем передать в Украину как можно скорее, чтобы они могли начать использовать эти возможности без промедления".
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