В Пентагоне дали четкий ответ касательно передачи Patriot из США для Украины

Пентагон сейчас не планирует поставлять системы Patriot из США Украине, об этом сообщил спикер Минобороны США Пэт Райдер.

"Противовоздушная оборона остается главным приоритетом для Минобороны США и международного сообщества, когда речь идет о поддержке Украины. Что касается батарей Patriot из США – сейчас мы не планируем поставлять батареи Patriot в Украину".

"Будет ли США играть какую-то роль, если союзник США решит прислать Киеву свою систему Patriot? Я не хочу говорить от имени других стран, но это суверенное решение государств. Поскольку это также касается стран НАТО, то я предполагаю, что это тоже будет частью обсуждения альянса. Опять же, мы будем продолжать тесно сотрудничать с международным сообществом, чтобы определить, каковы оборонные потребности Украины, и удовлетворить их".

"Когда дело доходит до определенных мощностей, таких как система Patriot, или танки M1, или передовые истребители – речь идет о возможностях, которые требуют достаточно существенной поддержки, обслуживания и тренировки. Ни одна из этих систем не функционирует по принципу "подключи и работай", вы не можете просто появиться на поле боя и начать их использовать".

"Мы учитываем такие детали, когда речь идет о более передовых системах. Но опять же, я хочу подчеркнуть, что мы считаем противовоздушную оборону приоритетом, и мы будем продолжать работать с союзниками и партнерами по поводу того, что мы можем передать в Украину как можно скорее, чтобы они могли начать использовать эти возможности без промедления".