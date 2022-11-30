БПЛА? В Брянской области РФ горела нефтебаза

В Суражском районе Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами. Об этом сообщил глава региона на своем Telegram-канале.

По информации российского губернатора, площадь пожара составила 1800 квадратных метров. В тушении было задействовано больше 80 человек и 30 единиц техники. Привлекли даже пожарный поезд, была направлена аэромобильная группировка МЧС. Данных о пострадавших нет.

Суражский район расположен в северо-западной части Брянской области и граничит с Могилевской областью Беларуси.