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БПЛА? В Брянской области РФ горела нефтебаза

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(2 голосов)

Пожар тушили долго

БПЛА? В Брянской области РФ горела нефтебаза

Цаплиенко

Новина українською

В Суражском районе Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами. Об этом сообщил глава региона на своем Telegram-канале.

По информации российского губернатора, площадь пожара составила 1800 квадратных метров. В тушении было задействовано больше 80 человек и 30 единиц техники. Привлекли даже пожарный поезд, была направлена аэромобильная группировка МЧС. Данных о пострадавших нет.

Суражский район расположен в северо-западной части Брянской области и граничит с Могилевской областью Беларуси.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
30.11.2022 в 09:56
Знову недопалок... Ех , кончелиги-кончелиги , згорите #к€б€ням . Вже скоро .
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