БПЛА? В Брянской области РФ горела нефтебаза
Пожар тушили долго
Цаплиенко
В Суражском районе Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами. Об этом сообщил глава региона на своем Telegram-канале.
По информации российского губернатора, площадь пожара составила 1800 квадратных метров. В тушении было задействовано больше 80 человек и 30 единиц техники. Привлекли даже пожарный поезд, была направлена аэромобильная группировка МЧС. Данных о пострадавших нет.
Суражский район расположен в северо-западной части Брянской области и граничит с Могилевской областью Беларуси.
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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
30.11.2022 в 09:56
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