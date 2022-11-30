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"Менталитет европейский, сердце украинское". Сегодня День рождения у тренера Шахтера Игора Йовичевича

Общие новости
(1 голосов)

49 лет!

"Менталитет европейский, сердце украинское". Сегодня День рождения у тренера Шахтера Игора Йовичевича

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Игор Йовичевич родился 30 ноября 1973 года в городе Загреб. Бывший хорватский полузащитник, ныне главный тренер донецкого "Шахтера".

Воспитанник загребского "Динамо". В 17 лет подписал контракт с мадридским "Реалом", однако выступал за вторую команду "сливочных". Позже играл за "Загреб", японский клуб "Иокогама Ф. Маринос", бразильский "Гуарани" и китайский "Шэньян Цзиньдэ". В 2003 году стал игроком львовских "Карпат", после чего завершил карьеру в китайском клубе "Зухай". Выступал за юношескую и молодежную сборную Югославии.

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В 2010 году вошел в менеджмент львовских "Карпат". Затем являлся наставником молодежной и юношеской команды, а с 2014 года работал исполняющим обязанности главного тренера. С 2020-го по 2022-й Йовичевич работал в СК "Днепр-1". За время нахождения в Украине он хорошо выучил язык. 14 июля 2022 года Игор был назначен на пост главного тренера "Шахтера".

Отметим, что также сегодня отмечает День рождения украинский полузащитник "Зари" Евгений Шахов (32 года).

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В статье: Евгений Шахов Игор Йовичевич
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Комментарии (2)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
30.11.2022 в 10:37
Вітаю.
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scorpius (Ck)
30.11.2022 в 10:05
Удачи, свежих идей и профессионального роста!
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