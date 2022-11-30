"Уничтожают около 80% целей". Залужный поздравил с праздником радиотехнические войска Воздушных Сил

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил 30 ноября военнослужащих и работников радиотехнических войск Воздушных сил с профессиональным праздником.

"За 9 месяцев широкомасштабной войны радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено более 240 тысяч воздушных целей противника. Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами. Это сотни тысяч спасенных жизней, это сохраненная инфраструктура. И это показатель высокого мастерства наших воинов".

"Горжусь, спасибо за службу и поздравляю с профессиональным праздником военнослужащих и работников радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины! Вечная память тем, кто приблизил нас к Победе, но, к сожалению, не разделит ее с нами".