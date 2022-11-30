Угроза ракетных ударов со стороны РФ сохраняется. Враг увеличил количество авиации на одном из аэродромов
Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги и берегите себя
фото из открытых источников
Угроза ракетных ударов со стороны России по объектам энергетической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется, об этом утром в сводке сообщил Генштаб ВСУ. Россия увеличила количество авиации на аэродроме Энгельс в Саратовской области, как заявил в эфире Суспільного представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат.
"Здесь нужно исходить даже не от самолетов, а от ракет, которые мы каждый день считаем, сколько у них осталось. Ракеты, которые могут запускать стратегические бомбардировщики".
По словам спикера Воздушных сил, ракет у российской армии осталось не так много: преимущественно это Калибр, Х-101, Х-555, Искандер. Игнат добавил, что цели россиян остаются неизменными: они хотят бить по украинской критической инфраструктуре – в первую очередь по энергетике.
Популярное сейчас
- Боже, благослови Америку. Иран – США 0:1. Видео гола и обзор матча
- Англия и США сыграют в плей-офф, Уэльс и Иран завершают ЧМ. Расписание и результаты ЧМ-2022
- ЧМ. Иран – США 0:1. Пулишич ценой травмы выводит американцев в плей-офф
- Источник: Главу МИД Беларуси отравили ядом из лаборатории ФСБ. Следующим может быть Лукашенко
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО