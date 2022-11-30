 Угроза ракетных ударов со стороны РФ сохраняется. Враг увеличил количество авиации на одном из аэродромов ᐉ UA-Футбол
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Угроза ракетных ударов со стороны РФ сохраняется. Враг увеличил количество авиации на одном из аэродромов

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Угроза ракетных ударов со стороны РФ сохраняется. Враг увеличил количество авиации на одном из аэродромов

фото из открытых источников

Новина українською

Угроза ракетных ударов со стороны России по объектам энергетической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется, об этом утром в сводке сообщил Генштаб ВСУ. Россия увеличила количество авиации на аэродроме Энгельс в Саратовской области, как заявил в эфире Суспільного представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Здесь нужно исходить даже не от самолетов, а от ракет, которые мы каждый день считаем, сколько у них осталось. Ракеты, которые могут запускать стратегические бомбардировщики".

По словам спикера Воздушных сил, ракет у российской армии осталось не так много: преимущественно это Калибр, Х-101, Х-555, Искандер. Игнат добавил, что цели россиян остаются неизменными: они хотят бить по украинской критической инфраструктуре – в первую очередь по энергетике.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ Воздушная тревога ПВО Юрий Игнат
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Источник:
suspilne.media

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