 Глава Еврокомиссии назвала страшную цифру потерь ВСУ в войне с Россией ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Глава Еврокомиссии назвала страшную цифру потерь ВСУ в войне с Россией
В тренде

Глава Еврокомиссии назвала страшную цифру потерь ВСУ в войне с Россией

Общие новости
(1 голосов)

В таких вопросах следует ожидать исключительно информацию от Генштаба

Глава Еврокомиссии назвала страшную цифру потерь ВСУ в войне с Россией

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что потери Сил обороны Украины в войне с россиянами составляют якобы "более 100 000 погибших". Источники своих оценок фон дер Ляен не назвала.

"Действия России в Украине принесли смерть, разруху и невыразимые страдания. Мы все помним ужасы в Буче. По оценке, в настоящее время погибло более 20 000 гражданских и более 100 000 украинских военнослужащих".

В комментариях под этим постом в Twitter пользователи пишут, что фон дер Ляен могла спутать суммарные потери (в которые входят погибшие и раненые) с безвозвратными (только погибшие). Также она оценила ущерб, нанесенный Россией Украине, в €600 млрд.

"Вместе с нашими партнерами мы позаботимся о том, чтобы Россия заплатила за нанесенные ею разрушения замороженными средствами олигархов и активами своего центрального банка".

Четких данных о потерях Сил обороны нет в открытом доступе: это засекреченная до конца войны информация. 22 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что на войне погибло около 9000 защитников Украины. По оценке президента Владимира Зеленского, Россия потеряла на полномасштабной войне в десять раз больше, чем Украина.

Читайте такжеЕвросоюз рассмотрит ежемесячный финансовый пакет поддержки Украины. Известна сумма

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Урсула фон дер Ляйен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде