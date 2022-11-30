Глава Еврокомиссии назвала страшную цифру потерь ВСУ в войне с Россией
В таких вопросах следует ожидать исключительно информацию от Генштаба
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что потери Сил обороны Украины в войне с россиянами составляют якобы "более 100 000 погибших". Источники своих оценок фон дер Ляен не назвала.
"Действия России в Украине принесли смерть, разруху и невыразимые страдания. Мы все помним ужасы в Буче. По оценке, в настоящее время погибло более 20 000 гражданских и более 100 000 украинских военнослужащих".
В комментариях под этим постом в Twitter пользователи пишут, что фон дер Ляен могла спутать суммарные потери (в которые входят погибшие и раненые) с безвозвратными (только погибшие). Также она оценила ущерб, нанесенный Россией Украине, в €600 млрд.
"Вместе с нашими партнерами мы позаботимся о том, чтобы Россия заплатила за нанесенные ею разрушения замороженными средствами олигархов и активами своего центрального банка".
Четких данных о потерях Сил обороны нет в открытом доступе: это засекреченная до конца войны информация. 22 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что на войне погибло около 9000 защитников Украины. По оценке президента Владимира Зеленского, Россия потеряла на полномасштабной войне в десять раз больше, чем Украина.
Russia must pay for its horrific crimes.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 30, 2022
We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.
With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/vaI7dqda74
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