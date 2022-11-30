Самая большая в городе. В российской Перми произошел пожар на ТЭЦ

Утром 30 ноября российские СМИ и Telegram-каналы сообщили о пожаре на одной из ТЭЦ в российском городе Пермь. В местных пабликах пользователи активно постят видео пожара. Над городом видны огромные клубы дыма.

Известно, что речь идет о самой большой ТЭЦ в Перми. О причинах возгорания не сообщается. На площади в 1500 квадратных метров горит кровля цеха. К территории ТЭЦ вызвали все службы города, эвакуировали 500 человек. Сообщается, что есть угроза перехода огня на другие здания.

Напомним, утром 30 ноября в Брянской области, а именно в районе, граничащем с Украиной, произошел пожар на резервуарах с нефтепродуктами.