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Самая большая в городе. В российской Перми произошел пожар на ТЭЦ

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День бавовны?

Самая большая в городе. В российской Перми произошел пожар на ТЭЦ

российские телеграм-каналы

Новина українською

Утром 30 ноября российские СМИ и Telegram-каналы сообщили о пожаре на одной из ТЭЦ в российском городе Пермь. В местных пабликах пользователи активно постят видео пожара. Над городом видны огромные клубы дыма.

Известно, что речь идет о самой большой ТЭЦ в Перми. О причинах возгорания не сообщается. На площади в 1500 квадратных метров горит кровля цеха. К территории ТЭЦ вызвали все службы города, эвакуировали 500 человек. Сообщается, что есть угроза перехода огня на другие здания.

Напомним, утром 30 ноября в Брянской области, а именно в районе, граничащем с Украиной, произошел пожар на резервуарах с нефтепродуктами.

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В статье: война с россией
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