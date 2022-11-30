Фон дер Ляйен удалила из видео фразу о 100 тысячах погибших военных ВСУ. В ЕК растолковали цифру
Удивительная история
Ursula von der Leyen
Видео с невероятными цифрами потерь ВСУ в войне с Россией удалили со страницы президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Твиттере. Теперь там можно найти перезалитый отрезок видео, в котором говорится лишь об оценках экономических потерь.
Russia must pay for its horrific crimes.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 30, 2022
We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.
With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9
Напомним, ранее Урсула фон дер Ляен заявила, что во время войны погибло более 20 тысяч гражданских и более 100 000 украинских военных.
В комментарии Суспільному представитель президента Украины Никифоров сообщил, что информация о потерях "чувствительна", следовательно, ее может озвучивать только Главнокомандующий, министр обороны или сам президент. Пока неизвестно, откуда фон дер Ляйен взяла подобные цифры.
Генштаб не может озвучить потери ВСУ в войне с РФ, в то же время отмечает необратимость наказания для страны-агрессора за гибель и ранение украинских граждан, об этом сказал руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник в комментарии УП.
Потери армии на войне бывают безвозвратными (погибшие) и санитарными (раненые и травмированные). В обращении главы ЕК об оценке потерь Украины в войне не уточнялось, какие именно потери подразумеваются.
UPD. Данные о "более 100 тысяч погибших украинских военных", которые озвучила фон дер Ляен, относятся также к раненым, – директор по политическим коммуникациям ЕК Спинант. "Использованная оценка из внешних источников должна касаться потерь, то есть как погибших, так и раненых, и должна показать жестокость России".
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