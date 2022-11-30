 Фон дер Ляйен удалила из видео фразу о 100 тысячах погибших военных ВСУ. В ЕК растолковали цифру ᐉ UA-Футбол
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Фон дер Ляйен удалила из видео фразу о 100 тысячах погибших военных ВСУ. В ЕК растолковали цифру

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Удивительная история

Фон дер Ляйен удалила из видео фразу о 100 тысячах погибших военных ВСУ. В ЕК растолковали цифру

Ursula von der Leyen

Новина українською

Видео с невероятными цифрами потерь ВСУ в войне с Россией удалили со страницы президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Твиттере. Теперь там можно найти перезалитый отрезок видео, в котором говорится лишь об оценках экономических потерь.

Напомним, ранее Урсула фон дер Ляен заявила, что во время войны погибло более 20 тысяч гражданских и более 100 000 украинских военных.

В комментарии Суспільному представитель президента Украины Никифоров сообщил, что информация о потерях "чувствительна", следовательно, ее может озвучивать только Главнокомандующий, министр обороны или сам президент. Пока неизвестно, откуда фон дер Ляйен взяла подобные цифры.

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Генштаб не может озвучить потери ВСУ в войне с РФ, в то же время отмечает необратимость наказания для страны-агрессора за гибель и ранение украинских граждан, об этом сказал руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник в комментарии УП.

Потери армии на войне бывают безвозвратными (погибшие) и санитарными (раненые и травмированные). В обращении главы ЕК об оценке потерь Украины в войне не уточнялось, какие именно потери подразумеваются.

UPD. Данные о "более 100 тысяч погибших украинских военных", которые озвучила фон дер Ляен, относятся также к раненым, – директор по политическим коммуникациям ЕК Спинант. "Использованная оценка из внешних источников должна касаться потерь, то есть как погибших, так и раненых, и должна показать жестокость России".

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В статье: война с россией Урсула фон дер Ляйен
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Источник:
t.me/suspilnenews

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Комментарии (1)
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Очманілий Заєць (Odessa)
30.11.2022 в 13:40
Щоби показати "жорстокість Росії" досить було назвати кількість загиблого ЦИВІЛЬНОГО населення.
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