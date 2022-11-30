В Укрэнерго сообщили о текущем дефиците в энергосистеме
Для облэнерго дали лимиты потребления
Укренерго
По состоянию на 11:00 30 ноября производители электроэнергии обеспечивают 73% потребления электроэнергии в Украине. Дефицит мощности составляет 27%. Постепенно растет мощность генерации, что позволит несколько снизить дефицит в энергосистеме.
До всех операторов системы распределения (облэнерго) доведены лимиты потребления по каждой области. Превышение лимитов потребления приводит к необходимости применения аварийных отключений во избежание перегрузки сетей и обеспечения баланса в энергосистеме.
В Укрэнерго отмечают, что общий дефицит в энергосистеме – это следствие семи волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны.
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