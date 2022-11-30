 В Укрэнерго сообщили о текущем дефиците в энергосистеме ᐉ UA-Футбол
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В Укрэнерго сообщили о текущем дефиците в энергосистеме

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Для облэнерго дали лимиты потребления

В Укрэнерго сообщили о текущем дефиците в энергосистеме

Укренерго

Новина українською

По состоянию на 11:00 30 ноября производители электроэнергии обеспечивают 73% потребления электроэнергии в Украине. Дефицит мощности составляет 27%. Постепенно растет мощность генерации, что позволит несколько снизить дефицит в энергосистеме.

До всех операторов системы распределения (облэнерго) доведены лимиты потребления по каждой области. Превышение лимитов потребления приводит к необходимости применения аварийных отключений во избежание перегрузки сетей и обеспечения баланса в энергосистеме.

В Укрэнерго отмечают, что общий дефицит в энергосистеме – это следствие семи волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны.

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В статье: война с россией Укрэнерго электричество
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Источник:
t.me/Ukrenergo

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