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Шевченко не подал письменное заявление о выходе из НОК

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Источник передает слова исполнительного директора организации

Шевченко не подал письменное заявление о выходе из НОК

Getty Images / Global Images Ukraine

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Исполняющий обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины Евгений Пронин прокомментировал ситуацию с отказом Андрея Шевченко от должности вице-президента Национального олимпийского комитета.

"Кстати, по словам исполнительного директора НОК, Андрей Шевченко не подал письменное заявление о выходе из НОК. Технически он еще вице-президент. Надеюсь, что это просто эксцесс исполнителя", – написал Пронин.

Напомним, что Шевченко отказался работать в НОК, так как "не мог остаться при таком составе", после чего Григорий Суркис и Нестор Шуфрич написали заявления о выходе из состава Комитета.

Позже из организации вышли Жан Беленюк, Олег Протасов, Андрей Кожемякин, Евгений Пронин и Георгий Зубко.

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В статье: Андрей Шевченко НОК Украины
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