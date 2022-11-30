Шевченко не подал письменное заявление о выходе из НОК
Источник передает слова исполнительного директора организации
Getty Images / Global Images Ukraine
Исполняющий обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины Евгений Пронин прокомментировал ситуацию с отказом Андрея Шевченко от должности вице-президента Национального олимпийского комитета.
"Кстати, по словам исполнительного директора НОК, Андрей Шевченко не подал письменное заявление о выходе из НОК. Технически он еще вице-президент. Надеюсь, что это просто эксцесс исполнителя", – написал Пронин.
Напомним, что Шевченко отказался работать в НОК, так как "не мог остаться при таком составе", после чего Григорий Суркис и Нестор Шуфрич написали заявления о выходе из состава Комитета.
Позже из организации вышли Жан Беленюк, Олег Протасов, Андрей Кожемякин, Евгений Пронин и Георгий Зубко.
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