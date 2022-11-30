"Прекрасная страна с фантастическими людьми". Экс-игрок Шахтера вспомнил свой период выступления в Украине

Игрок "Лилля" Исмаили, который ранее в течении длительного времени выступал за "Шахтер" и вынужден был покинуть "горняков" после начала российско-украинской войны, рассказал о том, какие воспоминания сохранились у него об Украине.

- Украина прекрасная страна. Десять лет, которые я провел там, были замечательными. До жизни в Украине я не представлял, что будет так хорошо, но Украина — замечательная страна, населенная фантастическими людьми. Помимо моей футбольной жизни, у меня еще много друзей в Украине. Все мои дети были зачаты в Украине. Они родились в Бразилии, но сделаны в Украине (улыбается).

Поэтому у меня сказочные воспоминания об этой стране. Я надеюсь, что она скоро сможет выйти из этой ситуации, чтобы я мог снова навестить ее и хорошо провести там время.

- Как именно вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию в Украине? Поддерживаете ли вы связь с друзьями, которые все еще живут там?

- Ситуация сложная. Представьте, что ваша страна захвачена соседней страной, которая хочет аннексировать вашу территорию. Это совершенно абсурдная война. Я нахожусь в контакте с людьми. Здесь, во Франции, сейчас живут два человека, которые работали со мной в Украине. Я помогаю им и их близким.

Они рассказывают нам, что происходит там каждый день. Это очень печально. Трудно понять, через что сейчас проходят украинцы. Есть много страданий. Но я до сих пор общаюсь с некоторыми людьми из "Шахтера" и надеюсь, что скоро все наладится, - сказал Исмаили.