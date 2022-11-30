"Прекрасная страна с фантастическими людьми". Экс-игрок Шахтера вспомнил свой период выступления в Украине
У бразильца остались теплые воспоминания об Украине
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Игрок "Лилля" Исмаили, который ранее в течении длительного времени выступал за "Шахтер" и вынужден был покинуть "горняков" после начала российско-украинской войны, рассказал о том, какие воспоминания сохранились у него об Украине.
- Украина прекрасная страна. Десять лет, которые я провел там, были замечательными. До жизни в Украине я не представлял, что будет так хорошо, но Украина — замечательная страна, населенная фантастическими людьми. Помимо моей футбольной жизни, у меня еще много друзей в Украине. Все мои дети были зачаты в Украине. Они родились в Бразилии, но сделаны в Украине (улыбается).
Поэтому у меня сказочные воспоминания об этой стране. Я надеюсь, что она скоро сможет выйти из этой ситуации, чтобы я мог снова навестить ее и хорошо провести там время.
- Как именно вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию в Украине? Поддерживаете ли вы связь с друзьями, которые все еще живут там?
- Ситуация сложная. Представьте, что ваша страна захвачена соседней страной, которая хочет аннексировать вашу территорию. Это совершенно абсурдная война. Я нахожусь в контакте с людьми. Здесь, во Франции, сейчас живут два человека, которые работали со мной в Украине. Я помогаю им и их близким.
Они рассказывают нам, что происходит там каждый день. Это очень печально. Трудно понять, через что сейчас проходят украинцы. Есть много страданий. Но я до сих пор общаюсь с некоторыми людьми из "Шахтера" и надеюсь, что скоро все наладится, - сказал Исмаили.
Популярное сейчас
- Динамо третье, но еще может пропустить Зорю. Таблица и результаты тура УПЛ
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
- В Пентагоне дали четкий ответ касательно передачи Patriot из США для Украины
- Источник: Главу МИД Беларуси отравили ядом из лаборатории ФСБ. Следующим может быть Лукашенко
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО