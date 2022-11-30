 Пентагон – о причине снятия россиянами боеголовок с ракет и готовности РФ к созданию ядерной катастрофы ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Пентагон – о причине снятия россиянами боеголовок с ракет и готовности РФ к созданию ядерной катастрофы
В тренде

Пентагон – о причине снятия россиянами боеголовок с ракет и готовности РФ к созданию ядерной катастрофы

Общие новости
(1 голосов)

Важные темы

Пентагон – о причине снятия россиянами боеголовок с ракет и готовности РФ к созданию ядерной катастрофы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Российские войска запускают по целям в Украине крылатые ракеты со снятыми ядерными боеголовками, чтобы попытаться исчерпать запасы украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщил военный высокопоставленный чиновник США 29 ноября, его цитирует Reuters.

"Это, безусловно, то, что они пытаются сделать, чтобы смягчить влияние систем противовоздушной обороны, которые используют украинцы".

Читайте такжеРоссия обстреливает Украину ракетами, с которых сняли ядерные боеголовки, - Британская разведка

В Пентагоне заявили, что усиление ракетных ударов России по Украине частично призвано исчерпать запасы украинской противовоздушной обороны и достичь господства в небе над страной. В Британии утверждали, что боеголовки, вероятно, были заменены балластом. То есть систему, которая также наносит вред благодаря кинетической энергии ракеты и неизрасходованному топливу.

В то же время обстрелы, которые ведут российские оккупанты возле Запорожской атомной электростанции, свидетельствуют о том, что РФ не пугает возможность создать ядерную катастрофу. Угроза постоянно растет. Ведь захватчики не собираются уходить. Об этом сказал военный высокопоставленный чиновник США во время брифинга в Пентагоне.

"Атаки демонстрируют готовность России увеличить риск инцидента ядерной безопасности, который может иметь вредные последствия не только в Украине, но и во всем регионе".

Читайте такжеВ ГУР отреагировали на увеличение военной авиации армии РФ на аэродроме Энгельс

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией ЗАЭС Пентагон Запорожская АЭС
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
reuters.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде