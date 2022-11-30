Пентагон – о причине снятия россиянами боеголовок с ракет и готовности РФ к созданию ядерной катастрофы

Российские войска запускают по целям в Украине крылатые ракеты со снятыми ядерными боеголовками, чтобы попытаться исчерпать запасы украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщил военный высокопоставленный чиновник США 29 ноября, его цитирует Reuters.

"Это, безусловно, то, что они пытаются сделать, чтобы смягчить влияние систем противовоздушной обороны, которые используют украинцы".

В Пентагоне заявили, что усиление ракетных ударов России по Украине частично призвано исчерпать запасы украинской противовоздушной обороны и достичь господства в небе над страной. В Британии утверждали, что боеголовки, вероятно, были заменены балластом. То есть систему, которая также наносит вред благодаря кинетической энергии ракеты и неизрасходованному топливу.

В то же время обстрелы, которые ведут российские оккупанты возле Запорожской атомной электростанции, свидетельствуют о том, что РФ не пугает возможность создать ядерную катастрофу. Угроза постоянно растет. Ведь захватчики не собираются уходить. Об этом сказал военный высокопоставленный чиновник США во время брифинга в Пентагоне.

"Атаки демонстрируют готовность России увеличить риск инцидента ядерной безопасности, который может иметь вредные последствия не только в Украине, но и во всем регионе".