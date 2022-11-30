 УАФ планирует созвать внеочередной конгресс для избрания нового президента ᐉ UA-Футбол
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УАФ планирует созвать внеочередной конгресс для избрания нового президента

Общие новости
(1 голосов)

Когресс запланирован на 20 декабря

УАФ планирует созвать внеочередной конгресс для избрания нового президента

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

УАФ проведет в ближайшее время заседание исполкома, пишет Tribuna.com

На нем планируется созвать внеочередной конгресс УАФ на 20 декабря. Вопросы, которые будут там рассматриваться – выборы президента УАФ и руководящего состава организации.

Выборы могут пройти, несмотря на решение Печерского суда о запрете рассматривать на конгрессе избрание президента, вице-президентов, членов исполкома и аудиторского органа УАФ.

Конгресс УАФ должен был случиться еще 7 марта, но его отложили из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Единственным кандидатом на выборы президента УАФ был зарегистрирован Андрей Павелко.

Напомним, что накануне генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому и президенту УАФ Андрею Павелко Печерский суд избрал меру пресечения по делу о хищении денег на футбольных полях – 2 месяца ареста. Павелко вышел под залог в 9 млн 880 тысяч гривен.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (3)
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dalexx (Украина)
30.11.2022 в 16:04
Поспішають, бо настав гаплик
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0
0
djumba (Мелитополь)
30.11.2022 в 15:49
УАФ - казлы!
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+2
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
30.11.2022 в 16:35
... ще й латентні ...
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0
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