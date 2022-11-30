УАФ планирует созвать внеочередной конгресс для избрания нового президента
Когресс запланирован на 20 декабря
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
УАФ проведет в ближайшее время заседание исполкома, пишет Tribuna.com
На нем планируется созвать внеочередной конгресс УАФ на 20 декабря. Вопросы, которые будут там рассматриваться – выборы президента УАФ и руководящего состава организации.
Выборы могут пройти, несмотря на решение Печерского суда о запрете рассматривать на конгрессе избрание президента, вице-президентов, членов исполкома и аудиторского органа УАФ.
Конгресс УАФ должен был случиться еще 7 марта, но его отложили из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Единственным кандидатом на выборы президента УАФ был зарегистрирован Андрей Павелко.
Напомним, что накануне генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому и президенту УАФ Андрею Павелко Печерский суд избрал меру пресечения по делу о хищении денег на футбольных полях – 2 месяца ареста. Павелко вышел под залог в 9 млн 880 тысяч гривен.
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