Генштаб о потерях ВСУ: Цифры закрыты

Генеральный штаб ВСУ не может озвучить потери украинской армии в полномасштабной войне против России. При этом он отмечает необратимость наказания для страны-агрессора за гибель и ранения украинских граждан.

Об этом руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил в комментарии УП.

По просьбе прокомментировать оценку потерь Украины в войне против РФ (в 100 тысяч военных), озвученную главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в Генштабе напомнили, что потери военных являются закрытой информацией.

"Мы не можем подтвердить эту цифру, акцентируем, что потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования. В то же время, если озвученная главой Еврокомиссии информация позволит привлечь к ответственности страну-агрессора, мы можем только поддерживать действия, которые будут способствовать законному наказание для тех, кто устроил геноцид украинского народа.

Нужно делать все для того, чтобы на скамейке подсудимых оказались все ответственные за потери гражданских и военных граждан Украины", – сказал он.

Напомним, ранее 30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на войне с РФ погибли более 100 тысяч украинских военнослужащих и 20 тысяч гражданских лиц.

В Офисе президента прокомментировали, что эта информация чувствительна, и официальные данные обнародуют, когда наступит подходящий момент.