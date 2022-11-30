В посольстве Украины в Мадриде взорвалась "почтовая бомба", пострадал сотрудник
На месте работает полиция
EFE
Сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва бомбы в письме в помещении диппредставительства.
Об этом пишет издание El Independiente со ссылкой на источники в полиции.
По информации источников в полиции, взрывчатка была спрятана в конверте с письмом, которое получил пострадавший работник.
Полиция задействовала антитеррористический протокол и оцепила территорию, на которой расположено посольство.
На место происшествия выехали специалисты по обезвреживанию взрывоопасных предметов, а также другие полицейские подразделения.
Пострадавший работник посольства получил незначительные ранения и самостоятельно направился в больницу.
Также сообщается, что инцидент произошел около 13:00. Письмо было на имя посла в Испании и "загорелось", когда его открыл один из работников.
В МИД Украины подтвердили инцидент со взрывчаткой, сообщив, что при осмотре конверт взорвался в руках коменданта.
Комендант получил незначительные ранения, сейчас он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
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