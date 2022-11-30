100 раненых россиян на Запорожье, подготовка к очередной волне мобилизации на России - сводка Генштаба ВСУ за 30 ноября

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 30 ноября.

Идут двести восьмидесятые сутки русского широкомасштабного вторжения.

Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений сил обороны, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций, на Бахмутском направлении продолжает вести наступательные действия. Продолжается перемещение личного состава и военной техники противника для комплектования подразделений, понесших потери.

За сутки оккупанты нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам населенного пункта Камышеваха Запорожской области. Совершили 20 авиаударов по позициям наших войск, а также по населенному пункту Белогорья Запорожской области. Кроме того, обстреляли из реактивных систем залпового огня город Херсон.

Сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. На полигонах республики в Беларуси продолжается подготовка отдельных подразделений противника.

На Северском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина Буда, Белополье, Будки и Краснополье Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать военные подразделения в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Стрелка, Глубокое, Старица, Огурцово, Бударки, Чугуновка, Петро-Ивановка и Двуречная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Обстрелял из танков и разнокалиберной артиллерии районы населенных пунктов Первомайское, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Дружелюбовка Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Невское и Краснопоповка в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник продолжает сосредотачивать главные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелы подверглись объектам в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Опросное, Клещиевка, Северное, Железное и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение. Огневые поражения из танков и артиллерии разных типов потерпели районы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг ведет оборонительные действия. Артиллерийское огневое поражение потерпели районы населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Пречистовка и Большая Новоселка на Донетчине.

На Запорожском направлении враг также обороняется. Обстрелял районы населенных пунктов Загорное, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Плавные Запорожской области. Под непосредственное огневое поражение попал город Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении враг ведет позиционную оборону. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям наших войск. Враг не прекращает обстрелы пригородов и Херсона.

В целях пополнения текущих потерь подразделений российских оккупационных войск в первом квартале 2023 года запланирован досрочный выпуск курсантов из высших военных учебных заведений российской федерации.

Кроме того, на территории России продолжаются подготовительные мероприятия к проведению очередной волны мобилизации, запланированной на январь-февраль 2023 года.

В городе Хрустальный временно оккупированной территории Луганской области, российские оккупационные власти объявили о завершении мобилизации. Вместе с тем, оккупанты продолжают патрулирование города, на выездах из населенного пункта проводится тщательная проверка всех желающих уехать.

Подтверждено поражение подразделений противника в Запорожской области в течение 28-29 ноября этого года. Так, в районе населенных пунктов Инженерное, Пологи и Токмак потери противника составили около 100 человек ранеными, уничтожены 5 единиц военной техники.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

Украинские ракетчики и артиллеристы в сутки поразили 2 района сосредоточения личного состава и ВВТ противника и важный объект оккупантов.