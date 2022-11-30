 В ГУР готовы обменять попов УПЦ МП на украинских военных ᐉ UA-Футбол
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В ГУР готовы обменять попов УПЦ МП на украинских военных

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(2 голосов)

Креативный подход от украинской разведки

В ГУР готовы обменять попов УПЦ МП на украинских военных

Фото: 12 канал / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины не исключают обмен украинских военных, находящихся в плену, на попов Украинской православной церкви (Московского патриархата). Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии "24 каналу" сообщил, что Украина готова к креативным подходам.

"На примере большого обмена и судьбы Виктора Медведчука Украина показала, что готова демонстрировать наиболее креативные подходы, чтобы возвращать своих граждан домой. Самые малые возможности, которые будут для этого появляться – и формальные и неформальные, и публичные и непубличные, и открытые и закрытые – мы точно будем использовать", – сказал Юсов.

Юсов отмечает, что вопрос решения УПЦ МП должен быть решен, поскольку это важно для национальной безопасности Украины.

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В статье: война с россией
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Комментарии (2)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
30.11.2022 в 21:53
І це правильне рішення ! І обмінний фонд шикарний .
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+2
0
филанкрот (donetsk)
30.11.2022 в 22:14
мосуовії попи,нам мізки
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