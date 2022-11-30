В ГУР готовы обменять попов УПЦ МП на украинских военных

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины не исключают обмен украинских военных, находящихся в плену, на попов Украинской православной церкви (Московского патриархата). Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии "24 каналу" сообщил, что Украина готова к креативным подходам.

"На примере большого обмена и судьбы Виктора Медведчука Украина показала, что готова демонстрировать наиболее креативные подходы, чтобы возвращать своих граждан домой. Самые малые возможности, которые будут для этого появляться – и формальные и неформальные, и публичные и непубличные, и открытые и закрытые – мы точно будем использовать", – сказал Юсов.

Юсов отмечает, что вопрос решения УПЦ МП должен быть решен, поскольку это важно для национальной безопасности Украины.