В ГУР готовы обменять попов УПЦ МП на украинских военных
Креативный подход от украинской разведки
Фото: 12 канал / Автор невідомий
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины не исключают обмен украинских военных, находящихся в плену, на попов Украинской православной церкви (Московского патриархата). Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии "24 каналу" сообщил, что Украина готова к креативным подходам.
"На примере большого обмена и судьбы Виктора Медведчука Украина показала, что готова демонстрировать наиболее креативные подходы, чтобы возвращать своих граждан домой. Самые малые возможности, которые будут для этого появляться – и формальные и неформальные, и публичные и непубличные, и открытые и закрытые – мы точно будем использовать", – сказал Юсов.
Юсов отмечает, что вопрос решения УПЦ МП должен быть решен, поскольку это важно для национальной безопасности Украины.
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