 Вновь перевалили за полтысячи оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за последний день осени ᐉ UA-Футбол
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Вновь перевалили за полтысячи оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за последний день осени

Общие новости
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ВСУ уничтожают противника

Вновь перевалили за полтысячи оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за последний день осени

Генштаб ЗСУ

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Общие боевые потери врага с 24.02 по 01.12 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 89440 (+560) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2915 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5877 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 1904 (+2) ед,
  • РСЗО – 395 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 210 (+0) ед,
  • самолетов – 280 (+0) ед,
  • вертолетов – 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1562 (+0),
  • крылатые ракеты ‒ 531 (+0),
  • корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4441 (+12) ед,
  • специальная техника – 163 (+0).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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