Инструкторы из Новой Зеландии, обучающие солдат ВСУ, необычно поприветствовали главу Минобороны Британии
Танец!
Ministry of Defence
Пресс-служба Министерства обороны Великой Британии показала в своем Твиттере видео, на котором глава ведомства Бен Уоллес наблюдал за интересным ритуалом.
Перед ним танцевал вооруженный ножом солдат. Так новозеландские инструкторы, обучающие сейчас украинских военных, поприветствовали министра обороны, а именно хакой – традиционным танцем племен Маори.
120 @NZDefenceForce personnel are supporting the ???????? UK-led training of Ukrainian soldiers.— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 29, 2022
???????? Over 7,400 @DefenceU soldiers have been trained so far and ???????? have extended their valued support.
The contingent recently welcomed Defence Secretary Ben Wallace with their famous Haka. pic.twitter.com/0TCibVh6Ih
- Маори – коренной народ Новой Зеландии и основное население страны до прибытия европейцев.
- Хака – ритуальный танец маори, во время которого исполнители топают ногами, бьют себя по бедрам и груди и выкрикивают аккомпанемент.
- Роберт Бен Лобан Уоллес занимает пост министра обороны Великобритании с 2019 года. До 2005-го он служил в армии, воинское звание – капитан.
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