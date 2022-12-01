 Инструкторы из Новой Зеландии, обучающие солдат ВСУ, необычно поприветствовали главу Минобороны Британии ᐉ UA-Футбол
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Инструкторы из Новой Зеландии, обучающие солдат ВСУ, необычно поприветствовали главу Минобороны Британии

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Танец!

Инструкторы из Новой Зеландии, обучающие солдат ВСУ, необычно поприветствовали главу Минобороны Британии

Ministry of Defence

Новина українською

Пресс-служба Министерства обороны Великой Британии показала в своем Твиттере видео, на котором глава ведомства Бен Уоллес наблюдал за интересным ритуалом.

Перед ним танцевал вооруженный ножом солдат. Так новозеландские инструкторы, обучающие сейчас украинских военных, поприветствовали министра обороны, а именно хакой – традиционным танцем племен Маори.

  • Маори – коренной народ Новой Зеландии и основное население страны до прибытия европейцев.
  • Хака – ритуальный танец маори, во время которого исполнители топают ногами, бьют себя по бедрам и груди и выкрикивают аккомпанемент.
  • Роберт Бен Лобан Уоллес занимает пост министра обороны Великобритании с 2019 года. До 2005-го он служил в армии, воинское звание – капитан.
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В статье: война с россией Бен Уоллес
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