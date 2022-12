Инструкторы, обучающие солдат ВСУ, необычно поприветствовали главу Минобороны Британии

Пресс-служба Министерства обороны Великой Британии показала в своем Твиттере видео, на котором глава ведомства Бен Уоллес наблюдал за интересным ритуалом.

Перед ним танцевал вооруженный ножом солдат. Так новозеландские инструкторы, обучающие сейчас украинских военных, поприветствовали министра обороны, а именно хакой – традиционным танцем племен Маори.

120 @NZDefenceForce personnel are supporting the ???????? UK-led training of Ukrainian soldiers.



???????? Over 7,400 @DefenceU soldiers have been trained so far and ???????? have extended their valued support.



The contingent recently welcomed Defence Secretary Ben Wallace with their famous Haka. pic.twitter.com/0TCibVh6Ih