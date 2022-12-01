Инструкторы, обучающие солдат ВСУ, необычно поприветствовали главу Минобороны Британии
Танец!
Ministry of Defence
Пресс-служба Министерства обороны Великой Британии показала в своем Твиттере видео, на котором глава ведомства Бен Уоллес наблюдал за интересным ритуалом.
Перед ним танцевал вооруженный ножом солдат. Так новозеландские инструкторы, обучающие сейчас украинских военных, поприветствовали министра обороны, а именно хакой – традиционным танцем племен Маори.
120 @NZDefenceForce personnel are supporting the ???????? UK-led training of Ukrainian soldiers.— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 29, 2022
???????? Over 7,400 @DefenceU soldiers have been trained so far and ???????? have extended their valued support.
The contingent recently welcomed Defence Secretary Ben Wallace with their famous Haka. pic.twitter.com/0TCibVh6Ih
- Маори – коренной народ Новой Зеландии и основное население страны до прибытия европейцев.
- Хака – ритуальный танец маори, во время которого исполнители топают ногами, бьют себя по бедрам и груди и выкрикивают аккомпанемент.
- Роберт Бен Лобан Уоллес занимает пост министра обороны Великобритании с 2019 года. До 2005-го он служил в армии, воинское звание – капитан.
Популярное сейчас
- Щенсны: Мы играли безобразно 95 минут. Мне все равно как мы это сделали, но мы прошли дальше
- Мексика выигрывает, но вылетает, Польша проигрывает, но будет в плей-офф. Расписание и результаты ЧМ-2022
- Мексика переигрывает Саудовскую Аравию, но из группы не выходит
- Зозуля: Представители ФИФА изъяли у испанских фанатов флаг полка Азов, который те развернули на трибунах ЧМ-2022
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО
Новости по теме
- 16:09 Украинские Министр обороны Великобритании: Россия имеет опытных военных, но большинство из них уже мертвы
- 10:11 Украинские Минобороны Великобритании призвало украинских военных продолжать давление на врага зимой
- 11:50 Украинские Бен Уоллес: Великобритания впервые предоставит Украине вертолеты, а также передаст еще больше снарядов