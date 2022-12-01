Генштаб: Россияне выводят войска из одного из населенных пунктов в Херсонской области
Бегите, орки
ДніпроТВ
По данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, наблюдается уменьшение количества российских военных и военной техники в населенном пункте Олешки.
Из отдельных населенных пунктов Херсонской области войска противника были выведены и рассредоточены в лесополосах вдоль участка автодороги Олешки – Голая Пристань. При этом отмечается, что основная часть войск – это мобилизованные особы.
Отметим, что в Херсонском направлении россияне обороняют ранее занятые рубежи. Артиллерийским и танковым обстрелам подверглись районы населенных пунктов, расположенные на правом берегу реки Днепр. Враг не прекращает обстреливать пригород и сам Херсон.
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