Генштаб: Россияне выводят войска из одного из населенных пунктов в Херсонской области

По данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, наблюдается уменьшение количества российских военных и военной техники в населенном пункте Олешки.

Из отдельных населенных пунктов Херсонской области войска противника были выведены и рассредоточены в лесополосах вдоль участка автодороги Олешки – Голая Пристань. При этом отмечается, что основная часть войск – это мобилизованные особы.

Отметим, что в Херсонском направлении россияне обороняют ранее занятые рубежи. Артиллерийским и танковым обстрелам подверглись районы населенных пунктов, расположенные на правом берегу реки Днепр. Враг не прекращает обстреливать пригород и сам Херсон.