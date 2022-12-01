 Генштаб: Россияне выводят войска из одного из населенных пунктов в Херсонской области ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Генштаб: Россияне выводят войска из одного из населенных пунктов в Херсонской области
В тренде

Генштаб: Россияне выводят войска из одного из населенных пунктов в Херсонской области

Общие новости
(1 голосов)

Бегите, орки

Генштаб: Россияне выводят войска из одного из населенных пунктов в Херсонской области

ДніпроТВ

Новина українською

По данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, наблюдается уменьшение количества российских военных и военной техники в населенном пункте Олешки.

Из отдельных населенных пунктов Херсонской области войска противника были выведены и рассредоточены в лесополосах вдоль участка автодороги Олешки – Голая Пристань. При этом отмечается, что основная часть войск – это мобилизованные особы.

Отметим, что в Херсонском направлении россияне обороняют ранее занятые рубежи. Артиллерийским и танковым обстрелам подверглись районы населенных пунктов, расположенные на правом берегу реки Днепр. Враг не прекращает обстреливать пригород и сам Херсон.

Читайте такжеВновь перевалили за полтысячи оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за последний день осени

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Генштаб

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде