 Зеленский – о сроках окончания войны, идеальном мире после победы и ядерном оружии путина ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский – о сроках окончания войны, идеальном мире после победы и ядерном оружии путина
В тренде

Зеленский – о сроках окончания войны, идеальном мире после победы и ядерном оружии путина

Общие новости
(3 голосов)

Глава государства поговорил с журналистом

Зеленский – о сроках окончания войны, идеальном мире после победы и ядерном оружии путина

Фото: Anton Kulakowskiy

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что война с Россией закончится в ближайшие месяцы. Об этом он сказал в рамках интервью The New York Times DealBook Summit.

"Война закончится тогда, когда мы победим или когда этого захочет Российская Федерация. Может так случиться, что Россия захочет только тогда, когда будет чувствовать, что она слаба, она в изоляции и нет у нее партнеров по этому вопросу. Будем верить, что это закончится в ближайшие месяцы".

"Я считаю, что после нашей победы будет более или менее, по крайней мере, для нас идеальный мир. Потому что идеальный мир – это когда нет войн".

"Я не думаю, что путин будет использовать ядерное оружие. Это мое мнение".

Зеленский подчеркнул, что если Украина не выдержит, то война "ползет" на другие территории. Президент сказал, что Украина платит жизнями своих людей в этой борьбе, а также добавил, что США могут проверять, куда идет оружие, но не нужно тормозить оказание помощи.

Читайте такжеВ России проблемы с эффективностью стратегии ударов по инфраструктуре Украины – британская разведка

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин война с россией Владимир Зеленский ядерное оружие
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/V_Zelenskiy_official

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде