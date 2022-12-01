Зеленский – о сроках окончания войны, идеальном мире после победы и ядерном оружии путина

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что война с Россией закончится в ближайшие месяцы. Об этом он сказал в рамках интервью The New York Times DealBook Summit.

"Война закончится тогда, когда мы победим или когда этого захочет Российская Федерация. Может так случиться, что Россия захочет только тогда, когда будет чувствовать, что она слаба, она в изоляции и нет у нее партнеров по этому вопросу. Будем верить, что это закончится в ближайшие месяцы".

"Я считаю, что после нашей победы будет более или менее, по крайней мере, для нас идеальный мир. Потому что идеальный мир – это когда нет войн".

"Я не думаю, что путин будет использовать ядерное оружие. Это мое мнение".