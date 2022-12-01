Франция начинает работу над созданием специального трибунала для РФ – МИД страны

Франция совместно с европейскими и украинскими партнерами приступила к созданию специального трибунала в контексте военных преступлений России. В Париже отметили, что борьба с безнаказанностью орков является приоритетом для Франции.

"Мы мобилизовались на поддержку как украинской системы правосудия, так и Международного уголовного суда, которые компетентны проводить беспристрастные и независимые расследования, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности".

Франция совместно с другими западными союзниками будет добиваться достижения максимально широкого консенсуса в международном сообществе.