 Франция начинает работу над созданием специального трибунала для РФ – МИД страны ᐉ UA-Футбол
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Франция начинает работу над созданием специального трибунала для РФ – МИД страны

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Справедливость однозначно будет

Франция начинает работу над созданием специального трибунала для РФ – МИД страны

Stutterstock

Новина українською

Франция совместно с европейскими и украинскими партнерами приступила к созданию специального трибунала в контексте военных преступлений России. В Париже отметили, что борьба с безнаказанностью орков является приоритетом для Франции.

"Мы мобилизовались на поддержку как украинской системы правосудия, так и Международного уголовного суда, которые компетентны проводить беспристрастные и независимые расследования, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности".

Франция совместно с другими западными союзниками будет добиваться достижения максимально широкого консенсуса в международном сообществе.

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В статье: война с россией
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Источник:
diplomatie.gouv.fr

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