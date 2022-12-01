Франция начинает работу над созданием специального трибунала для РФ – МИД страны
Справедливость однозначно будет
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Франция совместно с европейскими и украинскими партнерами приступила к созданию специального трибунала в контексте военных преступлений России. В Париже отметили, что борьба с безнаказанностью орков является приоритетом для Франции.
"Мы мобилизовались на поддержку как украинской системы правосудия, так и Международного уголовного суда, которые компетентны проводить беспристрастные и независимые расследования, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности".
Франция совместно с другими западными союзниками будет добиваться достижения максимально широкого консенсуса в международном сообществе.
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