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ISW: Бои за Бахмут могут стать ловушкой для россиян

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ISW: Бои за Бахмут могут стать ловушкой для россиян

ISW

Новина українською

Усилия войск РФ вокруг Бахмута в Донецкой области свидетельствуют о том, что они не смогли извлечь уроки из предыдущих дорогих кампаний. Нынешние бои за город вообще могут стать так называемой ловушкой для российских орков.

На это указывают аналитики Института изучения войны ISW. С конца мая захватчики постоянно тратили боевые силы на небольшие населенные пункты вокруг города, а в последующие шесть месяцев достигли прироста лишь около нескольких километров, в то же время, "оформив" большое количество жертв.

"Усилия ВС РФ по наступлению на Бахмут привели к истощению продолжающейся российской живой силы и техники, в результате чего войска были зажаты в сравнительно незначительных населенных пунктах на недели и месяцы. Эта схема операций очень напоминает предварительные их попытки взять Северодонецк и Лисичанск в начале войны".

С другой стороны, российские наступления вокруг Бахмута поглощают значительную часть доступного боевого могущества ВС РФ, потенциально способствуя продолжению украинских контрнаступлений в других местах.

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В статье: война с россией Институт изучения войны ISW
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Источник:
understandingwar.org

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