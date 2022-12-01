В Эстонии создали монеты евро со словами Слава Украине, дизайн разработала беженка из Харькова

Банк Эстонии запустил в обращение 2 миллиона монет номиналом по 2 евро со специальным дизайном, посвященным Украине и свободе. Ими уже можно рассчитываться в магазинах или просто приобрести с благотворительной целью. Об этом сообщает Центральный банк Эстонии Eesti Pank.

У каждой монеты есть надпись "Слава Украине", а также изображение девушки, птицы и колосьев пшеницы. Дизайн монеты разработала молодая беженка из Харькова Дарья Титова, обучающаяся в Эстонской академии искусств.

"Монета, посвященная Украине, вероятно, напомнит людям, что свобода является самой высокой ценностью, и она дается очень дорогой ценой. Украина сейчас ведет войну ценой жизней собственного народа за общие ценности европейского культурного пространства, и мы должны продолжать поддерживать их в этом", – сказал глава Банка Эстонии Мадис Мюллер.

Выпуск этой монеты не менее необходим и для финансовой поддержки Национального банка. Покупка монеты как сувенира поддержит украинскую борьбу за свободу.