"Власть предупредит". Секретарь СНБО призвал украинцев не жить ожиданием ракетных ударов от РФ
Или мы сами поймем?
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона просит украинцев не переживать и не жить в ожидании массированных ракетных ударов.
"Я хочу всех успокоить. Когда будет ракетный обстрел, власти обязательно вас об этом будут информировать. Не надо жить постоянно в ожидании каких-то неприятностей. Живите своей жизнью, которая и так сложная".
Секретарь СНБО напомнил, что в Украине действует система оповещения, которая неоднократно доказывала свою эффективность. Также Данилов посоветовал брать информацию о предстоящих обстрелах только из проверенных источников, ведь Россия вбрасывает много фейков в информационное пространство.
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