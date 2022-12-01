"Власть предупредит". Секретарь СНБО призвал украинцев не жить ожиданием ракетных ударов от РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона просит украинцев не переживать и не жить в ожидании массированных ракетных ударов.

"Я хочу всех успокоить. Когда будет ракетный обстрел, власти обязательно вас об этом будут информировать. Не надо жить постоянно в ожидании каких-то неприятностей. Живите своей жизнью, которая и так сложная".

Секретарь СНБО напомнил, что в Украине действует система оповещения, которая неоднократно доказывала свою эффективность. Также Данилов посоветовал брать информацию о предстоящих обстрелах только из проверенных источников, ведь Россия вбрасывает много фейков в информационное пространство.