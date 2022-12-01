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"Власть предупредит". Секретарь СНБО призвал украинцев не жить ожиданием ракетных ударов от РФ

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Или мы сами поймем?

"Власть предупредит". Секретарь СНБО призвал украинцев не жить ожиданием ракетных ударов от РФ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона просит украинцев не переживать и не жить в ожидании массированных ракетных ударов.

"Я хочу всех успокоить. Когда будет ракетный обстрел, власти обязательно вас об этом будут информировать. Не надо жить постоянно в ожидании каких-то неприятностей. Живите своей жизнью, которая и так сложная".

Секретарь СНБО напомнил, что в Украине действует система оповещения, которая неоднократно доказывала свою эффективность. Также Данилов посоветовал брать информацию о предстоящих обстрелах только из проверенных источников, ведь Россия вбрасывает много фейков в информационное пространство.

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В статье: война с россией Алексей Данилов Воздушная тревога сирена
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