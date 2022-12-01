 Украина провела очередной обмен пленными. Вернули полсотни защитников ᐉ UA-Футбол
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Украина провела очередной обмен пленными. Вернули полсотни защитников

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Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак

Украина провела очередной обмен пленными. Вернули полсотни защитников

Фото - ОП

UA-Футбол
Новина українською

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на своей странице в телеграммах сообщил об очередном обмене пленными. На этот раз удалось вернуть домой пятьдесят украинцев, находившихся в плену в РФ.

"Провели очередной обширный обмен пленными. Освободили 50 защитников Украины.

Мы возвращаем защитников Мариуполя и "Азовстали", возвращаем находившихся в Оленовке пленных, раненых, в том числе в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях.

Это большая работа, которая продолжается каждый день. Мы будем работать до освобождения последнего украинца. Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Все будут дома", - написал Ермак.

Напомним, что ранее Секретарь СНБО заявил, что украинцам не нужно постоянно жить в страхе ракетных обстрелов от РФ. Напомнил, что в Украине действует система оповещения, которая неоднократно доказывала свою эффективность. Также Данилов посоветовал брать информацию о предстоящих обстрелах только из проверенных источников, ведь Россия вбрасывает много фейков в информационное пространство.

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В статье: война с россией
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Источник:
Андрій Єрмак

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