Украина провела очередной обмен пленными. Вернули полсотни защитников
Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак
Фото - ОП
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на своей странице в телеграммах сообщил об очередном обмене пленными. На этот раз удалось вернуть домой пятьдесят украинцев, находившихся в плену в РФ.
"Провели очередной обширный обмен пленными. Освободили 50 защитников Украины.
Мы возвращаем защитников Мариуполя и "Азовстали", возвращаем находившихся в Оленовке пленных, раненых, в том числе в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях.
Это большая работа, которая продолжается каждый день. Мы будем работать до освобождения последнего украинца. Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Все будут дома", - написал Ермак.
Напомним, что ранее Секретарь СНБО заявил, что украинцам не нужно постоянно жить в страхе ракетных обстрелов от РФ. Напомнил, что в Украине действует система оповещения, которая неоднократно доказывала свою эффективность. Также Данилов посоветовал брать информацию о предстоящих обстрелах только из проверенных источников, ведь Россия вбрасывает много фейков в информационное пространство.
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