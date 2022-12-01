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Россия снова обстреляла предприятия ДТЭК: два работника ранены

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Россияне продолжают обстреливать энергосистему Украины

Россия снова обстреляла предприятия ДТЭК: два работника ранены

фото из соцсетей

Новина українською

В четверг, 1 декабря, российские войска совершили очередной обстрел энергетических предприятий "ДТЭК Энерго". Два работника получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"В результате вражеской атаки ранены два энергетика. Им была оперативно оказана необходимая помощь и доставлена в больницу. Угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.

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Как добавляют в компании, за последние два месяца энергетические предприятия "ДТЭК Энерго" подверглись уже 16 террористических атак России.

"В результате них 24 энергетики получили ранения, 3 погибли. Также были пострадали среди спасателей и работников подрядных организаций", - констатируют в ДТЭК.

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В статье: война с россией
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