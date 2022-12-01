Россия снова обстреляла предприятия ДТЭК: два работника ранены
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В четверг, 1 декабря, российские войска совершили очередной обстрел энергетических предприятий "ДТЭК Энерго". Два работника получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"В результате вражеской атаки ранены два энергетика. Им была оперативно оказана необходимая помощь и доставлена в больницу. Угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.
Как добавляют в компании, за последние два месяца энергетические предприятия "ДТЭК Энерго" подверглись уже 16 террористических атак России.
"В результате них 24 энергетики получили ранения, 3 погибли. Также были пострадали среди спасателей и работников подрядных организаций", - констатируют в ДТЭК.
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