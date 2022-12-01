Закарпатская ассоциация футбола опровергла информацию о якобы недоверии Павелко
И попросила журналиста Андриюка опровергнуть свое сообщение
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Закарпатская ассоциация футбола официально опровергла информацию о том, что она якобы в
"Информация о выражении исполкомом ЗАФ недоверия президенту УАФ не соответствует действительности.
Сегодня в телеграм-канале Константина Андриюка была опубликована информация о том, что по итогам прошедшего вчера заседания исполкома Закарпатской ассоциации футбола "было выдвинуто недоверие действующему главе УАФ Андрею Павелко и прозвучало требование его отставки".
Официально сообщаем, что вся информация, касающаяся повестки дня заседания исполнительного комитета ЗАФ от 30 ноября 2022 года и результатов его рассмотрения, была размещена на сайте областной ассоциации в соответствующем пресс-релизе (https://zaf.org.ua/?p=85770). В перечне этих вопросов не было пункта, касающегося оценки деятельности президента УАФ. Следовательно, информация, приведенная господином Андриюком, откровенно неправдива.
Просим автора этой публикации так же публично, как он распространил ее, опровергнуть свое ложное сообщение и обратиться с соответствующим опровержением в СМИ, которые уже успели его распространить", - говорится в заявлении ЗАФ.
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