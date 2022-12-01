 Закарпатская ассоциация футбола опровергла информацию о якобы недоверии Павелко ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Закарпатская ассоциация футбола опровергла информацию о якобы недоверии Павелко
В тренде

Закарпатская ассоциация футбола опровергла информацию о якобы недоверии Павелко

Общие новости
(1 голосов)

И попросила журналиста Андриюка опровергнуть свое сообщение

Закарпатская ассоциация футбола опровергла информацию о якобы недоверии Павелко

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Закарпатская ассоциация футбола официально опровергла информацию о том, что она якобы выдвинула недоверие президенту УАФ Андрею Павелко.

"Информация о выражении исполкомом ЗАФ недоверия президенту УАФ не соответствует действительности.

Сегодня в телеграм-канале Константина Андриюка была опубликована информация о том, что по итогам прошедшего вчера заседания исполкома Закарпатской ассоциации футбола "было выдвинуто недоверие действующему главе УАФ Андрею Павелко и прозвучало требование его отставки".

Официально сообщаем, что вся информация, касающаяся повестки дня заседания исполнительного комитета ЗАФ от 30 ноября 2022 года и результатов его рассмотрения, была размещена на сайте областной ассоциации в соответствующем пресс-релизе (https://zaf.org.ua/?p=85770). В перечне этих вопросов не было пункта, касающегося оценки деятельности президента УАФ. Следовательно, информация, приведенная господином Андриюком, откровенно неправдива.

Просим автора этой публикации так же публично, как он распространил ее, опровергнуть свое ложное сообщение и обратиться с соответствующим опровержением в СМИ, которые уже успели его распространить", - говорится в заявлении ЗАФ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Павелко УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде