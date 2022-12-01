"Лучше быть клоуном в инсте, чем кремлевской сучкой". Стаховський ответил сербским теннисистам, которые поехали на турнир в РФ
У сербов кремль головного мозга
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский теннисист Сергей Стаховский выложил в своем твиттере диалог с сербскими теннисистами Виктором Троицки и Янко Типсаревичем. Оба согласились посетить юниорский теннисный турнир в Московии, против чего выступал Стаховский.
"Разочарован увидеть вас в России. Похоже, что за деньги можно купить все и они выше морали", - написал украинец в WhatsApp обеим теннисистам.
Троицки и Типсаревич не замедлили ответить.
"Серьезно? Как тебе такое, мистер "Инстаграмный борец за свободу"? Ты или кто-то из твоей никчемной семьи бойкотировал, когда НАТО бомбили мою страну, мою семью и мой народ двадцать лет назад?", - написал Типсаревич, намекая на войну, которая в 90-х развязала Сербия на Балканах.
"Быть на земле моих предков бесценно! Ты инстаграммный клоун, который фокусирует внимание на политике и спорте. Это не имеет никакого отношения к войне, но заруби себе на носу: я и моя страна прошли через все дерьмо и никогда не получали поддержки. Поэтому, пожалуйста, заткнись", - написал Троицки.
Стаховский ответил обоим. Типсаревичу украинец порекомендовал наслаждаться кэшем, а Троицки написал, что "лучше быть клоуном в инстаграмме, защищая свою страну, чем быть российской денежной сукой".
The Serbian opinion… pic.twitter.com/B1PBI7ZMt6— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) December 1, 2022
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