Зеленский: СНБО поручил внести на рассмотрение ВР законопроект о запрете в Украине религиозных организаций из РФ
Речь об УПЦ Московского патриархата
Фото: 12 канал / Автор невідомий
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил о том, что сегодня, 1-го декабря 2022-го года, по итогам заседания СНБО было принято решение о разработке законопроекта о запрете деятельности на территории Украины религиозных структур, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.
"Мы обеспечим для нашего государства всю полноту независимости. В частности, духовную независимость. Мы никогда и никому не позволим строить империю внутри украинской души.
Сегодня состоялось заседание СНБО. Заседание, на котором мы рассмотрели многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине с государством-агрессором.
Первое. СНБО поручил Правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций.
Второе. Государственной службе по этнополитике и свободе совести – обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости принять предусмотренные законом меры.
Третье. Обеспечить проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий использования религиозными организациями имущества, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
Четвертое. Всем органам, в компетенцию которых входят вопросы в сфере обеспечения национальной безопасности, активизировать меры по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины. И применить персональные санкции – фамилии будут обнародованы вскоре.
И пятое. Нуждаемся в повышении статуса и усилении возможностей Государственной службы по этнополитике и свободе совести. Состоится реформа этой структуры, которая позволит ей реально защищать права и законные интересы украинцев и государства.
Этим и другим решением мы гарантируем Украине духовную независимость", - сказал Зеленский.
Отметим, что речь идет прежде всего об Украинской Православной Церкви Московского патриархата. В последнее время СБУ проводила рейды по помещениям организации, получая доказательства подрывной деятельности связанных с Россией религиозных организаций в отношении Украины.
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